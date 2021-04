Italia, ora spazio al 'calciomercato'. De Rossi cerca nuovi azzurri in Argentina

Gli oriundi in casa azzurra non sono più una novità, ma lo è lo "scouting" mirato che la federazione sta organizzando per pescare all'estero talenti che possano vestire in futuro la maglia della Nazionale azzurra pur non avendo mai giocato un minuto in Italia. Secondo ESPN, il nuovo collaboratore di Mancini, Daniele De Rossi, avrebbe indivuato tre possibili rinforzi "argentini" per la squadra azzurra: si tratta di Nicolàs Capaldo, Pedro De La Vega, e Tomàs Badaloni. Tutti già nel giro delle giovanili argentine, ma pure con radici italiane nel loro passato.