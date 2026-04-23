Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Italia ripescata ai Mondiali? Chi è Paolo Zampolli: ci provò già nel 2022. Ma Infantino...

Italia ripescata ai Mondiali? Chi è Paolo Zampolli: ci provò già nel 2022. Ma Infantino...TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 09:45Serie A
Ivan Cardia

“Ho suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai prossimi Mondiali”. Paolo Zampolli, italiano, classe 1970, ha confermato nelle scorse ore, al Financial Times, le indiscrezioni che lo volevano come molto attivo per un eventuale ripescaggio degli azzurri alla prossima rassegna iridata. Parole da tifoso italiano, ma non solo: Zampolli, milanese, è il rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali. Una figura chiave nell’entourage di Donald Trump, di cui è amico di lunga data: è stato proprio Zampolli, nel 1998, ad aver presentato al presidente degli Stati Uniti la sua attuale moglie, Melania Knauss.

Dichiarazioni alle quali non è detto che ci sia un seguito. Anzitutto, non ci sarà nessun commento ufficiale da parte della FIFA. Finora, del resto, tutte le dichiarazioni del presidente Gianni Infantino sono andate in una direzione: la conferma della partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali, da ultimo al CNBC Invest in America Forum del 15 aprile. Infantino nelle scorse settimane ha anche incontrato la nazionale iraniana in Turchia, ad Antalya. Le stesse voci su una possibile rinuncia di Team Melli - che giocherà tutte le partite del girone su territorio statunitense - sono arrivate più che altro da membri del governo di Teheran, mentre gli esponenti della Federcalcio locale, alla data attuale, non hanno mai messo in discussione la partecipazione dell’Iran ai Mondiali in programma in Usa, Canada e Messico.

Al momento, insomma, non è uno scenario concreto. Lo stesso Zampolli, del resto, non è nuovo a uscite del genere: nel 2022, quando era a capo del Consiglio presidenziale per lo sport, la salute e la nutrizione degli Usa - nominato da Joe Biden, in un percorso diplomatico e professionale quantomeno curioso, che lo ha visto ricoprire anche il ruolo di ambasciatore della Repubblica Dominicana alle Nazioni Unite -, aveva scritto una lettera a Infantino chiedendo il ripescaggio dell’Italia, sempre in sfavore dell’Iran. Anche all’epoca, infatti, la partecipazione di Teheran era considerata in discussione, in quel caso per le violazioni dei diritti umani e le violenze delle forze dell’ordine in occasione delle manifestazioni di protesta contro il regime. Non se ne fece nulla, e molto probabilmente sarà di nuovo così: al netto della partecipazione dell’Iran, anche senza la nazionale mediorientale il regolamento FIFA prevede assoluta discrezionalità sul ripescaggio ed è molto probabile che, più del ranking (l’Italia è la prima non partecipante in ordine di classifica) sarebbe seguito un criterio geografico.

Articoli correlati
Paolo Zampolli, inviato Usa in Italia: “Ho chiesto a Fifa e Trump di sostituire l'Iran... Paolo Zampolli, inviato Usa in Italia: “Ho chiesto a Fifa e Trump di sostituire l'Iran con l'Italia al Mondiale"
Buffon su Calciopoli: "Pagato prezzo inspiegabile. Allo specchio ho visto che non... Buffon su Calciopoli: "Pagato prezzo inspiegabile. Allo specchio ho visto che non sono bugiardo"
Il ministro per lo sport dell'Iran: "Potrebbe arrivare la decisione di non andare... Il ministro per lo sport dell'Iran: "Potrebbe arrivare la decisione di non andare al Mondiale"
Altre notizie Serie A
Juventus, la proposta a Lewandowski: Barcellona di mezzo. Conteso anche Bernardo... Juventus, la proposta a Lewandowski: Barcellona di mezzo. Conteso anche Bernardo Silva
Sabatini: "La comunicazione di Gasperini è pessima. Non è stato un amico dell'azienda... Sabatini: "La comunicazione di Gasperini è pessima. Non è stato un amico dell'azienda Roma"
Pavlovic ha segnato un gol in più di Vlahovic: "Ho iniziato giocando in attacco.... Pavlovic ha segnato un gol in più di Vlahovic: "Ho iniziato giocando in attacco. La presi male"
La Roma pensa al dopo Celik: sondaggio per Konoplya dello Shakhtar Donetsk La Roma pensa al dopo Celik: sondaggio per Konoplya dello Shakhtar Donetsk
Lazio, senti Zazzaroni: "Motta eroe per caso. Lotito ha nascosto a Sarri il blocco... Lazio, senti Zazzaroni: "Motta eroe per caso. Lotito ha nascosto a Sarri il blocco del mercato"
Inter, chi resta? Thuram non partirà, Luis Henrique vicino all'addio. Mkhitaryan... Inter, chi resta? Thuram non partirà, Luis Henrique vicino all'addio. Mkhitaryan a fine ciclo
Milan, Pavlovic vota Allegri: "È molto importante, possiamo migliorare ancora di... Milan, Pavlovic vota Allegri: "È molto importante, possiamo migliorare ancora di più con lui"
Elezioni FIGC, oggi nuovo round di Abete e Malagò con AIC e AIAC: il punto sulle... TMWElezioni FIGC, oggi nuovo round di Abete e Malagò con AIC e AIAC: il punto sulle ipotesi Maldini e Zola
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Italia ripescata ai Mondiali? Chi è Paolo Zampolli: ci provò già nel 2022. Ma Infantino...
Immagine top news n.2 Pavlovic: "Voglio restare tanto al Milan. Vlahovic? Quando sta bene è il numero uno"
Immagine top news n.3 Rabbia Atalanta, Percassi: "Errore sul gol annullato a Ederson, non è giustificabile"
Immagine top news n.4 Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, trascinata da Motta. L'Atalanta attacca gli arbitri
Immagine top news n.5 Inter a riposo dopo la Coppa Italia. Nel mirino un doblete storico e il recupero di Lautaro
Immagine top news n.6 Goretzka, Bernardo Silva, Alisson e gli altri: si scalda il mercato dei big in Serie A
Immagine top news n.7 La finale di Coppa Italia sarà solo il primo atto. Inter-Lazio sarà (a breve) anche la finale di Supercoppa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.2 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"
Immagine news Serie A n.2 De Canio: "Allenatore manager e recuperare i nostri valori: così cambierei il calcio italiano"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Chivu già meglio di Inzaghi e Conte? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, la proposta a Lewandowski: Barcellona di mezzo. Conteso anche Bernardo Silva
Immagine news Serie A n.2 Sabatini: "La comunicazione di Gasperini è pessima. Non è stato un amico dell'azienda Roma"
Immagine news Serie A n.3 Pavlovic ha segnato un gol in più di Vlahovic: "Ho iniziato giocando in attacco. La presi male"
Immagine news Serie A n.4 La Roma pensa al dopo Celik: sondaggio per Konoplya dello Shakhtar Donetsk
Immagine news Serie A n.5 Lazio, senti Zazzaroni: "Motta eroe per caso. Lotito ha nascosto a Sarri il blocco del mercato"
Immagine news Serie A n.6 Inter, chi resta? Thuram non partirà, Luis Henrique vicino all'addio. Mkhitaryan a fine ciclo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Regini sulla Sampdoria: "Vincere a Cesena per rendere tangibile l'obiettivo playoff"
Immagine news Serie B n.2 Il Venezia ha il primo match point. E il 'Penzo' diventa arancioneroverde: più di 10mila i presenti
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, brutte notizie dall'infermeria: risentimento al muscolo ileopsoas per Marchizza
Immagine news Serie B n.4 Samp, oggi amichevole con la Primavera: c'è Di Pardo. Differenziato per Coda e Pierini
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Klinsmann è stato operato in Germania: il report medico del club romagnolo
Immagine news Serie B n.6 Marino sulla volata promozione: "Il Frosinone non molla mai come il Monza. Palermo attardato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "Mi sono subito riconosciuto nel progetto. Quaresmini? Volontà comune"
Immagine news Serie C n.2 Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"
Immagine news Serie C n.3 Consiglio federale lunedì 27 aprile. Si parlerà di riammissioni e ripescaggi
Immagine news Serie C n.4 Sì, l'esonero di Marino fu un errore. Triestina attenzione: per la panchina non puoi più sbagliare
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, sorride la Rappresentativa di categoria: a Trigoria vittoriose le selezioni di Arrigoni
Immagine news Serie C n.6 Pineto, non scontata la permanenza di Tisci in panchina. Tre nomi per la possibile sostituzione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.4 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.5 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?