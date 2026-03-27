Italia, sai come si fa: i precedenti con la Bosnia ed Erzegovina, una sola sconfitta

La partita di Zenica rappresenterà il settimo confronto tra la Nazionale italiana e quella della Bosnia ed Erzegovina. Non c’è mai stato in palio nulla di così importante come l’accesso ai Mondiali, ma il bilancio è ampiamente sorridente agli azzurri.

Dei sei precedenti, infatti, quattro sono stati appannaggio dell’Italia. L’ultimo è rappresentato da una partita amichevole, l’1-0 maturato allo stadio Carlo Castellani di Empoli a giugno 2024, prima degli Europei, con gol vittoria di Davide Frattesi. Nel settembre 2020, in Nations League, l’unico pareggio. L’unica vittoria bosniaca, in amichevole, risale al novembre 1996: a Sarajevo, finì 2-1 con gol di un giovanissimo Hasan Salihamidzic ed Elvir Bolic, a segno Enrico Chiesa per gli azzurri.

Nel 2025, la Bosnia ed Erzegovina ha giocato in totale 10 partite, vincendone sei: due volte con San Marino e Romania, poi Cipro e Malta (quest'ultima affrontata e battuta in amichevole, le altre nel percorso di qualificazione ai Mondiali).

I precedenti

9 giugno 2024: Italia-Bosnia ed Erzegovina 1-0. Amichevole

18 novembre 2020: Bosnia ed Erzegovina-Italia 0-2. Nations League

4 settembre 2020: Italia-Bosnia ed Erzegovina 1-1. Nations League

15 novembre 2019: Bosnia ed Erzegovina-Italia 0-3. Qualificazioni Europei 2020

11 giugno 2019: Italia-Bosnia ed Erzegovina 2-1. Qualificazioni Europei 2020

21 giugno 1996: Italia-Bosnia ed Erzegovina 2-1. Amichevole