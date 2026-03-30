TMW Italia, tutti in campo per la rifinitura. Subito partitella: le due squadre scelte dal CT

Rifinitura in corso a Coverciano. La Nazionale di Gennaro Gattuso ha iniziato la giornata di vigilia del match di Zenica contro la Bosnia ed Erzegovina. Dalle 11.00, squadra in campo sotto un cielo nuvoloso. Niente pioggia, mentre nella città che domani ospiterà la partita le condizioni climatiche sono torride con possibili nevicate ed ecco quindi la decisione di restare nel Centro Tecnico Federale fino a stamattina.

Alla rifinitura hanno preso parte tutti i 28 calciatori. Gattuso avrà quindi l'intero gruppo a disposizione per la sfida che decreterà se ci qualificheremo o meno alla prossima Coppa del Mondo. Dopo una prima fase di attivazione e poi di torello, il commissario tecnico ha dato il via a una partita undici contro undici su metà campo di gioco. Queste le formazioni scelte con i portieri in rotazione.

Gialli: Mancini, Gatti, Buongiorno, Politano, Barella, Locatelli, Pisilli, Spinazzola, Raspadori, Esposito.

Bianchi: Scalvini, Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Frattesi, Cristante, Tonali, Dimarco, Kean, Retegui.

La squadra pranzerà a Coverciano e lascerà il Centro Tecnico solo intorno alle 15.30. Alle 16.30 la partenza con un charter da Firenze per la Bosnia. Stasera alle 19.00 il walk around, poi un quarto d'ora più tardi la conferenza stampa di Gennaro Gattuso con un calciatore.