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Roma, in arrivo l'annuncio di D'Amico. Ma per vederlo subito operativo serve una deroga

Roma, in arrivo l'annuncio di D'Amico. Ma per vederlo subito operativo serve una derogaTUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 09:45Serie A

Nella serata di ieri sono arrivate le parole di Gian Piero Gasperini anche per quel che riguarda il mercato che dovrà portare avanti la Roma nella prossima campagna trasferimenti. Oggi, invece, dovrebbe essere il giorno buono per l'ufficialità di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo giallorosso.

Un comunicato atteso, anche se per vedere l'inizio della sua attività servirà qualcos'altro. Una deroga da parte della Lega Serie A nello specifico, che sarà chiesta oggi all'Assemblea dal club giallorosso prima della pubblicazione del calendario del prossimo campionato. Solo così, spiega Il Messaggero, D'Amico potrà iniziare subito a lavorare. Diversamente dovrebbe attendere l'1 luglio.

In ballo in questi giorni, da qui al 30 giugno, c'è la necessità di chiudere diverse cessioni in modo da portare in cassa circa 50 milioni di euro di plusvalenze per andare incontro alle richieste della UEFA. Dopo gli addii di Sangarè e Saud, insieme alle sponsorizzazioni, sono stati trovati circa 10 milioni dei 60 inizialmente necessari. Ora, con i prossimi addii a titolo definitivo di Baldanzi e Ziolkowski, saranno fatti ulteriori passi in avanti in questa direzione. Poi, superato questo passaggio obbligatorio, ci sarà tempo e spazio per pensare anche ai vari innesti richiesti da Gasperini per potenziare la rosa.

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