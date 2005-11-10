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Milan, Maignan non è più sicuro di restare: gli addii di Allegri e Tare cambiano gli scenari

Milan, Maignan non è più sicuro di restare: gli addii di Allegri e Tare cambiano gli scenariTUTTO mercato WEB
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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:38Serie A

Il futuro di Mike Maignan potrebbe essere lontano dal Milan. Nonostante il recente rinnovo fino al 2031, il portiere francese starebbe infatti riflettendo sulla possibilità di lasciare i rossoneri dopo i profondi cambiamenti avvenuti ai vertici del club.

Gli addii che hanno cambiato tutto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la permanenza di Maignan era stata fortemente influenzata da Massimiliano Allegri e Igli Tare, figure che avevano lavorato a lungo per convincerlo a restare dopo mesi di trattative complicate. L'estremo difensore francese aveva accettato di prolungare il proprio contratto anche grazie alla prospettiva di lavorare nel nuovo progetto tecnico costruito attorno all'allenatore e al direttore sportivo. Ora però quello scenario è cambiato e le sue certezze sembrano essersi incrinate.

Dubbi sul progetto

La mancata qualificazione alla Champions League e l'incertezza che circonda il futuro del club stanno alimentando le riflessioni del numero uno rossonero. Dopo aver superato una lunga fase di tensione con la dirigenza e aver trovato un accordo per il rinnovo, Maignan starebbe valutando con attenzione le prospettive della squadra. Per questo motivo i suoi agenti avrebbero iniziato a sondare il mercato per capire quali opportunità potrebbero aprirsi nelle prossime settimane.

Premier League alla finestra

In passato il Chelsea aveva mostrato interesse concreto nei suoi confronti, mentre anche il Bayern Monaco aveva monitorato la situazione senza però affondare il colpo. Non è escluso che, nel corso dell'estate, possano tornare a muoversi club inglesi alla ricerca di un portiere di alto livello.

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