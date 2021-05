Italia U21, Nicolato: "Complimenti al Portogallo. Non abbiamo rimpianti"

Paolo Nicolato, CT dell'Italia Under 21, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport al termine dell'incontro Portogallo U21-Italia U21 5-3 dts valevole per i quarti di finale della fase a eliminazione diretta della fase finale della UEFA European Under-21 Championship Hungary-Slovenia 2021:

"Facciamo i complimenti ai nostri avversari - dichiara il CT azzurro - perché sono una grande squadra. È giusto, però, fare i complimenti anche ad una squadra come la nostra che, anche oggi, ha dimostrato il grande cuore che ha avuto in questi anni. Sono molto orgoglioso di averli allenati. Questa è una serata un po' particolare perché è l'ultima con molti di loro. Anche oggi mi hanno reso molto orgoglioso".

Sul carattere della sua squadra: "Lo abbiamo dimostrato sempre, in ogni momento, sia in questa che in altre partite. Abbiamo affrontato una squadra di grandissimo livello e l'abbiamo fatto nel modo giusto. Non ho rimpianti".

Su cosa dirà ai suoi ragazzi: "Adesso faccio fatica a parlare. Mi hanno dato tutto. Abbiamo fatto tantissimi risultati e siamo arrivati in fondo a tre competizioni. Abbiamo rappresentato al meglio quello che volevamo essere".

Sul futuro: "Qui ci sono ragazzi che hanno dimostrato cosa vuol dire indossare la maglia azzurra. Ci aspetta un altro biennio".