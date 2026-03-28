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Italia Under 21, Chiarodia suona la carica: "Andiamo in Svezia per vincere ancora"

Italia Under 21, Chiarodia suona la carica: "Andiamo in Svezia per vincere ancora"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 20:00Serie A
Giacomo Iacobellis

Fabio Chiarodia, difensore del Borussia Monchengladbach e dell'Italia Under 21, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro degli azzurrini per presentare la sfida con la Svezia di martedì prossimo. Di seguito le sue principali dichiarazioni: "Sono molto contento di essere di nuovo qui. Non è stato un periodo facile, ho lavorato molto fra palestra e fisioterapia: stare senza calcio per tutto questo tempo è complicato, ma grazie al supporto della mia famiglia e dei miei amici è passato tutto più velocemente".

Sull'infortunio che l'ha tenuto fuori negli ultimi impegni dell'Italia Under 21: "Mi è mancata moltissimo anche la Nazionale, ma ho sentito spesso i miei compagni, quelli a cui sono più legato. Da casa ho seguito tutte le partite: c’è un grande gruppo, sia dentro che fuori dal campo, è il nostro punto di forza".

Sull'amicizia con Filippo Mane: "Io e ‘Pippo’ siamo molto stretti, anche ieri ci siamo sentiti. Giocando entrambi in Germania abbiamo anche tanti argomenti in comune di cui parlare. Lì al Borussia ci sono tanti talenti italiani, come Reggiani e Inácio, sono contento: sono giovani e forti e questo è un bene per tutti noi".

Sulla promozione in Nazionale maggiore di Pisilli e Palestra: "È bello che siano lì. Li conosciamo, sono belle persone e siamo contenti per loro. Dimostrano come il passo dall’Under 21 alla Nazionale sia sì grande, ma anche possibile. Sicuramente ci danno emozione ma ci fanno anche da stimolo".

Sulla partita contro la Svezia: "Il livello è molto alto e ottenere i tre punti non è scontato, non possiamo pensare di entrare in campo e vincere facile. A Empoli siamo stati bravi a sbloccarla subito e sapevamo che avremmo fatto tanto possesso palla. Nella ripresa abbiamo allargato la difesa e girato più velocemente il pallone, riuscendo subito a segnare il secondo e il terzo gol che ci hanno messo al sicuro".

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