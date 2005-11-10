Ufficiale La Pianese ha scelto il nuovo allenatore: sarà l'ex Novara Zanchetta

La Pianese ha annunciato l’ingaggio di Andrea Zanchetta come nuovo allenatore per la stagione di Serie C 2026/27. Classe 1975, originario di Gaglianico, Zanchetta è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter Milan, con cui ha anche esordito in prima squadra da calciatore. Da giocatore ha collezionato oltre 120 presenze in Serie A e più di 260 in Serie B, vestendo le maglie di club come Chievo, Lecce, Vicenza, Foggia, Cremonese e Reggina.

Conclusa la carriera da calciatore, Zanchetta ha iniziato il percorso in panchina nel 2011 con la Cremonese, per poi passare alla Juventus Primavera, dove ha vinto la Supercoppa Primavera nel 2013. Successivamente ha lavorato tra Alessandria, Hellas Verona e soprattutto Inter, dove ha guidato per nove stagioni diverse formazioni giovanili conquistando cinque trofei, tra cui due campionati Under 17 e uno Scudetto Primavera.

Nel 2025 ha avuto la sua prima esperienza nel calcio professionistico alla guida del Novara in Serie C. Per Zanchetta si apre ora una nuova avventura alle pendici del Monte Amiata, con l’obiettivo di guidare la Pianese in un campionato di Serie C competitivo e in crescita.