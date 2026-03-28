Pisilli e Palestra promossi dal ct Gattuso, Chiarodia: "Uno stimolo per noi dell'Under 21"

Fabio Chiarodia, difensore del Borussia Monchengladbach e dell'Italia Under 21, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro degli azzurrini per presentare la sfida con la Svezia di martedì prossimo. Queste le sue dichiarazioni sugli ex compagni Pisilli e Palestra, promossi in Nazionale maggiore:

"È bello che siano lì. Li conosciamo, sono belle persone e siamo contenti per loro. Dimostrano come il passo dall’Under 21 alla Nazionale sia sì grande, ma anche possibile. Sicuramente ci danno emozione ma ci fanno anche da stimolo".