Pisilli e Palestra promossi dal ct Gattuso, Chiarodia: "Uno stimolo per noi dell'Under 21"
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Fabio Chiarodia, difensore del Borussia Monchengladbach e dell'Italia Under 21, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro degli azzurrini per presentare la sfida con la Svezia di martedì prossimo. Queste le sue dichiarazioni sugli ex compagni Pisilli e Palestra, promossi in Nazionale maggiore:
"È bello che siano lì. Li conosciamo, sono belle persone e siamo contenti per loro. Dimostrano come il passo dall’Under 21 alla Nazionale sia sì grande, ma anche possibile. Sicuramente ci danno emozione ma ci fanno anche da stimolo".
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