Ufficiale Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas: il comunicato del club turco

Prima avventura su una panchina estera per Vincenzo Italiano. L'ex tecnico di Bologna e Fiorentina è il nuovo allenatore del Besiktas, col club turco che proprio in questi minuti ne ha dato conferma:

"Il Besiktas ha raggiunto un accordo con l'esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano, che ricoprirà il ruolo di tecnico della prima squadra. Il contratto è stato firmato fino al termine della stagione 2027/2028. Siamo convinti che il nostro allenatore apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia Besiktas, augurandogli ogni successo".