Italiano: "All'inizio nessuno scommetteva sullo Spezia, ora mi segue il Napoli. Fa piacere"

Vincenzo Italiano al Napoli a partire dalla prossima stagione? Non è da escludere, stando anche alle ultime dichiarazioni dell'allenatore dello Spezia. Intervistato sul tema da 'Radio Marte', il tecnico classe '77 quest'oggi s'è espresso così: "Fa piacere essere seguito perché vuol dire che stiamo lavorando bene e che le cose vanno per il verso giusto. All'inizio nessuno scommetteva su questa squadra ma ora stiamo lavorando bene e togliendoci grandi soddisfazioni. Grazie a un gruppo di ragazzi straordinario stiamo facendo un ottimo lavoro. Noi abbiamo fatto una scelta all’inizio con il direttore di avere una rosa ampia, specialmente per il COVID-19 e per la partenza in ritardo. Abbiamo scommesso su questo, chiaramente il lavoro in settimana è più difficile. Ma se tutti si sentono inseriti nel progetto puoi riuscire anche a fare due formazioni e chiamare in causa chiunque, perché dimostrerà il suo lavoro. Grazie anche alla grande abnegazione dei ragazzi stiamo ottenendo dei risultati importanti".

Italiano ha poi rivelato di aver già avuto un contatto con De Laurentiis, dopo la sorprendente vittoria dello Spezia allo stadio Maradona: "Quando mi è stato detto che stava arrivando il presidente del Napoli a fare i complimenti alla squadra pensavo fosse uno scherzo, invece si presentò negli spogliatoi. Fu motivo di orgoglio e di enorme piacere, è venuto a fare i complimenti per quello che stiamo facendo. Ci siamo presi questo attestato di stima, siamo orgogliosi di questo".