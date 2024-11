Jonathan David dopo il pareggio: "Gara difficile, 1-1 giusto. La Juve ha tanta qualità"

Autore del gol del momentaneo 1-0, il centravanti del Lille Jonathan David ha così commentato il pareggio contro la Juventus. La partita è finita 1-1: "Non è un brutto risultato, è stata una partita difficile. Loro hanno avuto molto possesso palla e noi abbiamo difeso a oltranza. Sappiamo che la Juve ha tanta qualità, ci ha dato tanti problemi, ma il pareggio è meritato. In Champions League ci sono tante squadre con attaccanti molto pericolosi, non potevamo concedergli spazi. Siamo stati bravi nel restare compatti, abbiamo corso l'uno per l'altro e poi palla al piede sapevamo cosa fare. Il gol? Ho visto dove andava la palla e ho attaccato la profondità. Mi è stata servita un'ottima palla e io l'ho trasformata in gol", ha detto ai microfoni di 'Canal +"

CHAMPIONS LEAGUE, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Liverpool 12 (d.r. +9)*

2. Sporting 10 (d.r. +7)*

3. Monaco 10 (d.r. +6)*

4. Dortmund 9 (d.r. +7)*

5. Aston Villa 9 (d.r. +6)

6. Manchester City 7 (d.r. +6)*

7. Brest 7 (d.r. +5)

8. Inter 7 (d.r. +5)

9. Arsenal 7 (d.r. +3)

10. Juventus 7 (d.r. +2)*

11. Leverkusen 7 (d.r. +1)*

12. Lilla 7 (d.r. +1)*

13. Celtic 7 (d.r. 0)*

14. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)*

15. Barcellona 6 (d.r. +7)

16. Benfica 6 (d.r. +3)

17. Real Madrid 6 (d.r. +2)*

18. Milan 6 (d.r. +1)*

19. Feyenoord 6 (d.r. -1)

20. Atalanta 5 (d.r. +3)

21. PSV 5 (d.r. +2)*

22. Stoccarda 4 (d.r. -1)

23. PSG 4 (d.r. -1)

24. Sparta Praga 4 (d.r. -2)

25. Bayern 3 (d.r. +3)

26. Girona 3 (d.r. -4)*

27. Club Brugge 3 (d.r. -4)

28. Atl. Madrid 3 (d.r. -5)

29. Shakhtar 1 (d.r. -4)

30. Bologna 1 (d.r. -5)*

31. RB Lipsia 0 (d.r. -5)*

32. Sturm Graz 0 (d.r. -5)*

33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)

34. Salzburg 0 (d.r. -9)

35. Young Boys 0 (d.r. -9)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)*

* già giocato il 4° turno