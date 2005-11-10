Da Juan Jesus a Mazzocchi, la spinta degli ex per il Venezia contro il Napoli

Il Venezia deve ripartire al più presto e lo vuole fare da questo pomeriggio, con la complicata sfida al Napoli di Allegri. Il nuovo allenatore arancioneroverde, Davide Nicola, conterà su due ex per il match delle 15, allo stadio Penzo: Juan Jesus e Pasquale Mazzocchi, entrambi arrivati solo nell'ultima parte di mercato, con il brasiliano approdato dopo la chiusura, a parametro zero.

Nonostante sia letteralmente l'ultimo arrivato, Juan Jesus è parso subito evidente a tutti il suo apporto dal punto di vista di leadership e sicurezza in un reparto - ed in una squadra - che ne aveva disperato bisogno. Tanto che, con la contemporanea assenza di Busio ed Haps per infortunio, la sua prima da titolare contro la Lazio ha coinciso con la fascia di capitano posta sul suo braccio. E se tornasse Haps dal primo minuto? Oggi si capirà, ma la leadership di Juan Jesus rimane importante al di là della fascia.

E Mazzocchi? Parliamo di un giocatore che è tornato lì dove è rimasto molto amato e che non vede l'ora da tempo di poter dare il suo contributo. Fin qui solo qualche acciacco fisico lo ha frenato, ma ormai dovremmo esserci e Nicola lo ha subito convocato. "Avevo varie soluzioni, però sia io che mia moglie ci siamo trovati veramente bene qui a Venezia. Il fatto che conoscessi bene l'ambiente ha fatto sì che tornassi qua, senza parlare tra l'altro del grande progetto che c'è", aveva detto nella conferenza stampa di presentazione. Anche da lui il Venezia si aspetta un apporto in termini di esperienza e conoscenza della categoria: potrà essere importante anche nello spogliatoio, in tal senso, visto il gruppo giovane che si trova a gestire Nicola.