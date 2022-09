Juve, Allegri: "Pogba tornerà a gennaio. Il Mondiale? Questo non è un problema mio"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain, ha parlato anche di Paul Pogba, che ha scelto di operarsi al ginocchio: "Stamattina è uscito per la seconda volta, si è fermato e ha deciso di operarsi. Che rientri prima del Mondiale con noi me lo auguro ma mancano 45 giorni all'ìnizio del Mondiale. Il Mondiale non è un problema mio, quello della Juventus è che torna a gennaio".

