Juve, Bernardeschi: "Ce la siamo giocata alla pari pur in emergenza. Peccato aver perso così"

Dopo la sconfitta contro l'Inter in Supercoppa Italiana, l'esterno della Juventus, Federico Bernardeschi, ha parlato a Sky Sport: "C'è rammarico e delusione perché c'era una coppa in palio. Fa male perderla all'ultimo secondo. La Juventus ha dimostrato di essere la Juventus, ce la siamo giocata alla pari con l'Inter e questo ci deve far capire tutti gli errori che abbiamo fatto nel girone d'andata. Non possiamo inciampare in partite più banali. Gli errori individuali fanno parte del gioco, si parla sempre di collettivo. Credo che sia un fattore mentale, dobbiamo stare dentro la partita per 120 minuti. Siamo un grandissimo gruppo e ci rialzeremo anche da questa sconfitta che fa male. Questo è il nostro dna, siamo contenti della prestazione ma c'è rammarico. Stasera abbiamo dimostrato di potercela giocare contro la squadra che in campionato sta facendo meglio di tutte, alla pari. Dobbiamo crescere nell'autostima, queste partite te la danno, come ti danno consapevolezza. Ce la siamo giocata alla pari pur essendo in emergenza".