Juve, Chiellini: "La mia storia con questo club non finirà mai. Valuterò il futuro a fine anno"

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro il Sassuolo per 1-2 al Mapei Stadium: "Era importante vincere, facendo una partita matura. Adesso è importante blindare il quarto posto, poi magari provando ad arrivare il più in alto possibile. Chiudere bene aiuterebbe a partire meglio l'anno prossimo. Il posto che meritiamo è questo. Abbiamo carattere, questa squadra quando è sotto tira fuori l'orgoglio ma dobbiamo farlo anche prima di prendere lo schiaffo. I margini di crescita ci sono, altrimenti non saremmo quarti".

Perché il posto che meritate è questo?

"Per quello che abbiamo dimostrato in campo. Potevamo fare qualcosa in più, il percorso di crescita è stato importante ma la classifica rispecchia quello che si vede ed è giusta. L'ambizione di questa squadra è quella di vincere, non dobbiamo accontentarci, senza mai smettere di provare a ottenere successi. Abbiamo lasciato qualcosa per strada ma l'ambizione deve essere quella di vincere".

La sensazione è che la storia con la Juve sia finita.

"Non finirà mai, chiaramente devo fare delle valutazioni anche con la mia famiglia, ma prima vengono il quarto posto e la Coppa Italia. Dopo penserò al resto. L'anno scorso ho rinnovato dopo l'Europeo, vivo alla giornata con serenità e felicità".