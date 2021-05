Juve, con Buffon non si perde. Bianconeri imbattuti quando c'è Gigi, media punti stellare

La premessa è che Gianluigi Buffon ha giocato molte meno partite di Wojciech Szczesny. Esaltare l’uno non vuol dire buttare giù dalla torre l’altro. Detto questo, il 3-1 della Juventus al Sassuolo di ieri sera conferma un dato, che dice tanto sul perché a 43anni Super Gigi si senta ancora pronto a dire la sua in campo. Con lui in campo, infatti, la Juve non perde: in questa stagione, Buffon è stato infatti impiegato in 13 partite. Risultato? Due pareggi e undici vittorie. In campionato, nello specifico, sono arrivate sette vittorie e un pareggio nelle gare in cui è sceso in campo, con cinque gol subiti in tutto. E la sua media-punti è per distacco la migliore della squadra bianconera: 2,75. Il secondo, tra chi ha disputato almeno 700 minuti di Serie A, è Demiral con 2,34 punti a gara in media.