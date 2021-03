Juve-CR7, periodo di riflessioni: sarà il portoghese a decidere il suo futuro. Previsto un incontro

La Juve pensa già alla prossima stagione, nonostante la rincorsa scudetto e la finale di Coppa Italia da giocare, e il nome di Cristiano Ronaldo è al centro di tante voci. Sarà il portoghese a decidere il suo futuro e La Gazzetta dello Sport parla del giorno, che arriverà tra qualche settimana, in cui lui, Jorge Mendes, Andrea Agnelli e Fabio Paratici si parleranno e capiranno che cosa fare nel 2021-22. CR7 ha un altro anno di contratto e non è in agenda la possibilità che possa rinnovare: presto per dire cosa accadrà l'anno prossimo, per il momento, sia da una parte che dall'altra, è tempo di riflessioni.