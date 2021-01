Juve dipendente da Ronaldo? Pirlo non si fa problemi: "Se hai uno così, è normale"

La Juventus è dipendente da Cristiano Ronaldo? In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, Andrea Pirlo risponde così: “Stiamo cercando di sfruttare le sue caratteristiche, di farlo stancare un po’ meno in fase di riconquista. È decisivo come lo è stato nel Real Madrid, nel Manchester, nella nazionale: un campione così è normale che sia decisivo e tu ne sia dipendente. Siamo fortunati di averle in squadra e che riesca a sfruttare al meglio le tante occasioni che ha. Ibrahimovic cambia il modo di giocare del Milan, anche se hanno altri ottimi giocatori anche quando non c’è”.

