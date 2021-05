Juve, Douglas Costa a bilancio per 11 milioni. Verso il Gremio, ma serve limitare la minusvalenza

vedi letture

Douglas Costa è vicinissimo a lasciare la Juventus. Il brasiliano è attualmente in prestito al Bayern Monaco, ma è a un passo dal trasferirsi al Gremio. Resta da risolvere, scrive La Gazzetta dello Sport, il nodo legato alla formula: il giocatore è a bilancio per 11 milioni di euro, ma la Juve non farà richieste economiche al club di Porto Alegre. Due strade: un accordo per la risoluzione che riduca il più possibile la minusvalenze, oppure il prestito che però sembra un’ipotesi lontana. In giornata possibili nuovi contatti e sviluppi.