Juve, febbraio il mese di Dybala: dal ritorno in campo alla questione contrattuale

Mancano ormai pochi giorni alla fine del mese di gennaio che, come di consueto, coinciderà con il termine della sessione invernale di calciomercato. Difficilmente la Juventus aggiungerà in rosa un ulteriore centravanti considerata la carenza di reali opportunità sul mercato convenienti sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. In più l’evoluzione nel ruolo di attaccante di Kulusevski, quantomeno per questa sua prima parte di carriera torinese, non fa pensare a una vera e propria “emergenza”. In tutto ciò, i bianconeri sono stati costretti a fare a meno, per buona parte del mese, di Paulo Dybala che, tra ritorno in campo e questione contrattuale, vivrà un mese di febbraio cruciale per il proprio futuro.

RECUPERO IN CORSO - La lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata nella gara casalinga contro il Sassuolo non è ancora del tutto alle spalle del numero 10 argentino che lavora tra le mura del centro sportivo della Continassa per rimettersi a disposizione di Andrea Pirlo il prima possibile. Non verrà forzata la mano in vista del tour de force che vedrà impegnata la Juventus fra Coppa Italia, campionato e Champions League. Il recupero totale della Joya è fondamentale per le rotazioni che saranno necessarie nelle sfide a Inter, Roma, Napoli e Porto. Dybala resta in dubbio per la semifinale d’andata di San Siro, più chance per la sfida casalinga contro la Roma del prossimo fine settimana.

RINNOVO, DENTRO O FUORI - Dal campo, dove dovrà per forza di cose imporsi più di quanto fatto finora (16 presenze con sole tre reti e due assist), alle discussioni contrattuali. Sì perché in queste ultime settimane l’argentino ha risolto il contenzioso con il suo ex agente Triulzi e la Star Image sul nodo dei diritti d’immagine con una transazione ben inferiore rispetto ai 35 milioni di euro di danni richiesti dalla società. Un problema alle spalle, per lui e anche per chi, eventualmente, vorrà approcciarsi in futuro al giocatore per acquistarne le prestazioni. Da qui si apre il discorso legato alla situazione contrattuale della Joya: in scadenza a giugno del 2022, nel mese di febbraio si riapriranno i discorsi fra entourage e Juventus. La sensazione è che difficilmente la Vecchia Signora si muoverà dalla cifra offerta in estate (e rifiutata da Dybala) e che quindi tutto sia nelle mani dell’ex Palermo: un passo indietro verso Madama oppure toccherà cominciare a ragionare concretamente sull’addio.