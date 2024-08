Juve, il Porto chiede 40 milioni per Galeno. E ha rifiutato un'offerta del Nottingham Forest

Continuano ad arrivare aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della Juventus. I bianconeri, che hanno deciso di spingere per Nico Gonzalez, continuano comunque a tenersi aperti altri fronti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Porto ha rifiutato un'offerta del Nottingham Forest per Galeno, che rimane quindi ancora un'opzione possibile per la Vecchia Signora. I Dragoes chiedono circa 40 milioni di euro, bonus inclusi, per cedere l'esterno.

Il punto su Nico Gonzalez - Dopo il testa a testa proprio con l'Atalanta, la Juventus ha rotto gli indugi e presto partirà la trattativa vera e propria con la Fiorentina. È l'argentino il prescelto per rinforzare l'attacco di Thiago Motta, con Giuntoli che presto lavorerà sui dettagli con la società viola per un'operazione da circa 30 milioni di euro complessivi.

Il punto su Teun Koopmeiners - Le parole di Gasperini hanno di fatto svelato quello che oramai da tempo si sapeva: Teun Koopmeiners è il prescelto per rinforzare la trequarti bianconera. La quadra con l'Atalanta non è ancora stata trovata, ma alla Continassa c'è fiducia che tutto possa incastrarsi e andare presto nella giusta direzione.

Il punto su Jean-Claire Todibo - Anche in questo caso l'idea nasce da lontano. I contatti col Nizza, dopo Khephren Thuram, vanno avanti da tempo ed i rapporti sono buoni. La Juventus ha fiducia nel poter chiudere l'operazione con la formula del prestito con obbligo condizionato, per un totale complessivo di circa 35 milioni di euro.