TMW Juve, il punto sugli infortunati: problema al flessore per Douglas Luiz, Cambiaso affaticato

Arrivano le prime indiscrezioni sui problemi fisici accusati da Douglas Luiz e Andrea Cambiaso, entrambi sostituiti nella gara di questa sera contro il Cagliari. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista brasiliano ha accusato un problema al flessore, mentre il terzino italiano ha avuto un sovraccarico in zona pubica. Sono previsti accertamenti nelle prossime ore per i due calciatori della Juventus, vittoriosa per 1-0 alla Domus Arena nel 26° turno di Serie A.

Il tabellino di Cagliari-Juventus 0-1

Cagliari (4-5-1): Caprile; Zappa, Mina, Lupero, Augello; Zortea (25' st Marin), Adopo (25' st Viola), Makoumbou (41' st Pavoletti), Deiola (13' st Coman), Felici (1' st Luvumbo); Piccoli. Allenatore: Nicola

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso (28' st Rouhi); Locatelli (28' st Thuram), Koopmeiners (17' st Douglas Luiz, 37' st Mbangula); Conceiçao (17' st Kolo Muani), McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta

Arbitro: Colombo

Marcatori: 12' Vlahovic (J)

Ammoniti: Weah (J)