Juventus, Douglas Luiz in partenza: il West Ham spinge, due le alternative dei bianconeri

Il mercato della Juventus non è attivo soltanto in entrata. La dirigenza bianconera è molto attenta anche ai movimenti in uscita per sfoltire intanto l'organico, raccogliere denaro da reinvestire e dare minutaggio a quei giocatori che hanno trovato poco spazio sia con Thiago Motta che poi con Igor Tudor. Uno di questi è Douglas Luiz, arrivato con grande clamore nella passata sessione estiva di trattative ma alla fine non è riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto. Fra le varie competizioni infatti il brasiliano è sceso in campo in 27 occasioni per un totale di 877 minuti senza andare a segno.

C'è il West Ham

Le attenzioni specialmente dall’estero non mancano certamente e dall’Inghilterra potrebbero arrivare le offerte. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il West Ham avrebbe fatto irruzione sul giocatore con le parti che sarebbero al lavoro per trovare la formula più giusta e l’intesa definitiva.

Occhi su Granit Xhaka, Yves Bissouma è l'alternativa

Sul fronte ingressi, Comolli invece è al lavoro per trovare il sostituto. Come si legge sempre sul quotidiano sportivo, Granit Xhaka sarebbe in pole con il dirigente che starebbe spingendo nonostante le sirene che arrivano dall’Arabia. L’alternativa è Yves Bissouma per cui sarebbero stati avviati nuovi contatti.