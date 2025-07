Juventus, l'Aston Villa si fa avanti per Douglas Luiz. Ma lo riaccoglierebbe solo in prestito

Douglas Luiz potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato estivo della Juventus o almeno è quello che si augurano dalle parti della Continassa. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista brasiliano è finito nel mirino di alcuni club che stanno valutando la possibilità di ingaggiarlo. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse concreto da parte del Como, che avrebbe sondato il terreno per un possibile prestito, ma la società bianconera sembra intenzionata a monetizzare dalla sua cessione.

La Juventus, infatti, punta a incassare dalla partenza di Douglas Luiz e avrebbe anche tentato di inserirlo come contropartita tecnica nella trattativa con il Manchester United per portare a Torino Jadon Sancho. Tuttavia, la dirigenza inglese non sembra aver accolto favorevolmente questa proposta, lasciando ancora in bilico il futuro del brasiliano.

Un altro club interessato a Douglas Luiz sarebbe l’Aston Villa, squadra in cui il centrocampista ha già militato e da cui la Juve lo ha tesserato. Anche in questo caso, però, la formula proposta dagli inglesi sarebbe quella del prestito, soluzione che non soddisfa le esigenze economiche della Juventus. La situazione resta quindi aperta, con la società bianconera decisa a valutare solo offerte che prevedano una cessione definitiva per recuperare parte di quanto investito, come sottolineato dal portale.