Juve, Kulusevski sfida Morata per un posto con CR7. Difficile il recupero di Chiesa

Un posto per due, nell’attacco della Juventus. Con Dybala ancora ai box, dopo aver affiancato Ronaldo in Supercoppa, Dejan Kulusevski insidia Alvaro Morata per un posto da titolare anche contro il Bologna in campionato: lo scrive Tuttosport, che ricorda come siano da monitorare anche le condizioni di Chiesa (difficile possa farcela) mentre ci sono più speranze per il recupero di Demiral, che consentirebbe una pausa a capitan Chiellini, rientrato e subito costretto agli straordinari dall’emergenza difensiva dei bianconeri.