Juve, lo 0-0 con l'Inter vale la finale di Coppa Italia. Demiral e De Ligt annullano l’attacco nerazzurro

La Juventus arresta la sua striscia di sei vittorie consecutive ma lo fa nella maniera più dolce possibile. Nella semifinale di ritorno di coppa Italia all’Allianz Stadium i bianconeri impattano 0-0 contro l’Inter e grazie alla vittoria dell’andata a San Siro accedono all’ultimo della Coppa Italia dove affronteranno una fra Atalanta e Napoli. Andrea Pirlo, dopo aver trionfato in Supercoppa, potrà così giocarsi un’altra finale alla prima stagione da allenatore. Una Juve incerottata per via delle assenze di Arthur, Ramsey e Dybala alle quali vanno aggiunte le condizioni non ottimali di Morata, si affida al sacrificio e all’abnegazione dei suoi giocatori nel chiudere le linee di passaggio avversarie, cercare di contenere le accelerazioni del pericolosissimo Hakimi e non dare spazio alla temibilissima coppia di attaccanti nerazzurri. E in questo, il tandem centrale composto da Demiral e De Ligt è stato impeccabile.

DEMIRAL E DE LIGT DOMINANTI - Ancora rotazioni ma ancora risposte di altissimo livello. Si presentano così gli undici scesi in campo e in particolar modo la coppia di centrali difensivi che, assieme a Kulusevski, componeva anche il pacchetto di giocatori più giovani in campo sponda bianconera. Un inizio in salita per De Ligt contro la straripante fisicità di Lukaku abile ad aprire gli spazi per le cavalcate di Hakimi; dopo una prima mezz’ora di affanno però il centrale olandese ha preso le misure al centravanti belga non lasciandogli più margine di manovra e limitandolo a semplici tocchi "di manovra". Duello vinto considerato il risultato e le chance targate numero 9 nerazzurro. Duello stravinto invece da Merih Demiral nei confronti di Lautaro Martinez. Un confronto a tutto campo che non ha lasciato respiro all’argentino sfiancato dalla pressione asfissiante del classe 98 turco. Di rincorsa e pressione ma anche da vero e proprio muro con le tante ribattute verticalizzazioni avversarie che mai hanno trovato sfogo. Sorridono loro, sorride Pirlo e sorride la Juve che può alternare, senza che il rendimento cambi, quattro centrali di altissimo livello e che, con il pareggio di dello Stadium, si è guadagnata la finale di Roma in programma a maggio.