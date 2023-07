Juve-Milinkovic, per il serbo contatto con la Lazio in programma lunedì

La Juventus vuole Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio, però, non ha intenzione di cedere il proprio campione molto facilmente. Così, come riporta il Corriere dello Sport, uno step decisivo potrebbe essere scritto lunedì prossimo, quando è previsto un contatto, se non addirittura un incontro, fra i due club.

Milinkovic-Savic è in scadenza nel giugno 2024 con il club di Claudio Lotito, ma la sua valutazione è e rimane alta: 40 milioni di euro. Per abbassarla la Vecchia Signora proverà ad inserire uno fra Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, mentre non interessa Arthur appena rientrato dal prestito al Liverpool.

In tutto questo, sullo sfondo, rimane l'ipotesi, seppur difficile, di un rinnovo con i biancocelesti.