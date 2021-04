Juve, momentaccio per Arthur. E ora il brasiliano sarà indisponibile per altri 10 giorni

Il lungo e sfortunato infortunio, poi il clamoroso infortunio. Infine il criticato viaggio a Dubai e da ultimo la cena in casa di McKennie. Momento decisamente no per Arthur, centrocampista brasiliano della Juventus. E destinato anche a continuare: secondo quanto riferito da Tuttosport, l’ex Barcellona sarà out (a prescindere dai provvedimenti disciplinari che la Juve prenderà) per i prossimi dieci giorni, in cui sarà impegnato con delle cure nella speranza di evitare l’intervento chirurgico.