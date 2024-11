Juve, Motta: "Ringrazio i miei giocatori per quello che fanno. Koopmeiners segnerà presto"

Thiago Motta, tecnico delle Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro l'Aston Villa, il secondo consecutivo senza gol: "Quella di sabato scorso l'ho commentata come una buona partita fatta contro il Milan che giocava in casa. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più in questo momento e sono orgoglioso di quello che hanno fatto i giocatori. Lo dico pubblicamente e sono soddisfatto anche oggi. Vorremmo vincere tutte le partite ma non sempre è possibile. Ringrazio i miei ragazzi per il lavoro che stanno facendo. Si meritano tutto quello che stanno avendo. Oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto una grande occasione per vincere ma non ci lamentiamo".

Partita più aperta oggi rispetto a sabato?

"L'Aston Villa è una squadra molto organizzata con un allenatore che conosco molto bene perché abbiamo lavorato due anni insieme. Sono molto bravi sulle palle inattive e giocano bene. Abbiamo concesso troppe transizioni ma sono contento della prestazione. Oggi è stata una gara più bella da vedere rispetto a sabato e faccio ancora i complimenti ai miei giocatori".

Come sta Savona?

"Dobbiamo valutarlo e spero che si sia fermato in tempo. Ora non posso dire di più".

Koopmeiners risente ancora dell'infortunio o non si è inserito al 100%?

"È un grande giocatore che sta aiutando tantissimo. Giocare tra le linee non era facile oggi ma ha fatto bene. Quando è venuto più indietro si è trovato meglio. Tante volte ha sfiorato il gol quest'anno, presto lo farà. Abbiamo la fortuna di avere un grande giocatore dalla nostra parte, lui deve continuare a lavorare e stare sereno".