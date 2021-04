Juve-Napoli, direttore dell'ASL di Torino: "Si giocherà, a meno che non emergano nuovi casi"

Juventus-Napoli si giocherà. Stando lo stato attuale delle cose, l'ASL di Torino non teme la presenza di un focolaio dopo la positività di Federico Bernardeschi e non ha quindi intenzione di fermare la disputa della partita, a meno che non emergeranno nuove positività nelle prossime ore.

A confermarlo, ai microfoni di 'Tuttojuve.com', il direttore dell'ASL di Torino, il dottor Picco: "Al momento la partita non è a rischio - ha detto -. Se non ci sono imprevedibili sviluppi, non ci sono elementi ostativi per giocare. Quali elementi? L'esplosione di un focolaio tra oggi e domani".

