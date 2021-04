tmw Bernardeschi positivo, ASL di Torino (per ora) non preoccupata: Juve-Napoli si giocherà

Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di Serie A, non è a rischio dopo la positività di Federico Bernardeschi al Covid-19. La ricostruzione fatta da TMW nei minuti successivi alla positività al Covid-19 del fantasista della Nazionale è quella di un ASL di Torino che in questo momento non è preoccupata per un possibile focolaio presente all'interno del gruppo squadra bianconero.

In questo momento, sono tre i giocatori della Juventus positivi al Covid-19. Si tratta di Leonardo Bonucci, Merih Demiral e, appunto, Federico Bernardeschi, tutti calciatori che sono risultati positivi dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Bonucci e Demiral però non hanno mai avuto contatti col gruppo squadra di rientro dagli impegni della Nazionale. L'unico calciatore che ha avuto contatti col gruppo squadra bianconero risultato positivo è Federico Bernardeschi, che ha giocato sabato contro il Torino ma già da ieri non si allena col resto del gruppo.

E' chiaro che, dovessero emergere nuovi positivi, lo status quo potrebbe essere rimesso in discussione. Ma ad oggi non è così: per l'ASL di Torino, Juventus-Napoli in questo momento può andare in scena.