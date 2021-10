Juve, non solo Vlahovic: piace sempre Icardi. Ma sull'ex interista c'è anche il Milan

Non soltanto Dusan Vlahovic per l’attacco della Juventus del futuro. I bianconeri restano infatti vigili su Mauro Icardi. L’argentino è rimasto a Parigi nella scorsa estate, ma se nei prossimi mesi col PSG non trovasse spazio potrebbe cambiare idea. Alla Juve piace da tempo ma, scrive Tuttosport, Cherubini potrebbe dover fronteggiare la concorrenza del Milan: anche i rossoneri (che hanno avviato i primi contatti per Belotti) sono alla finestra, per un ritorno a Milano che sarebbe davvero clamoroso dopo essere stato capitano dell’Inter.