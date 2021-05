Juve, Pirlo: "Dybala sta bene ed è pronto. Con l'Inter non potevo metterlo, eravamo in 10"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, valida per la finale di Coppa Italia, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato anche delle condizioni di Paulo Dybala, rimasto per tutta la gara in panchina contro l'Inter: "Sta bene, col Sassuolo ha giocato bene mentre nell'ultima non ho potuto metterlo perché eravamo rimasti in dieci. Ma sta bene ed è pronto per giocare domani".

Clicca qui per il live della conferenza stampa di Pirlo.