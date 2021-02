Juve, Pirlo ha di nuovo 4 centrali di difesa a disposizione: "Tutti possono giocare con tutti"

Cambia qualcosa per voi se gioca Dzeko? Per noi non cambia nulla, se non giocherà lui giocherà Mayoral. Sta facendo molto bene e in queste partite non l'ha fatto rimpiangere. Sicuramente Dzeko è un grande giocatore, ma per il loro tipo di gioco cambierà poco". Parole e pensieri di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro la Roma ha risposto così.

Chiellini e De Ligt possono giocare insieme?

"Sì, possono giocare insieme. Così come Bonucci e Demiral. Le coppie non sono prestabilite, ma sono in base a quello che vogliamo proporre, all'avversario e a come stanno i giocatori. Sono quattro giocatori di grandissimo livello che possono coesistere tra di loro e questo è un grande vantaggio".

