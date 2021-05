Juve, Pirlo: "Sempre a testa alta e petto in fuori, ho dato il 100%. Radioline? Pensiamo a vincere"

La Juventus di Andrea Pirlo entra a testa alta nell’ultima giornata che deciderà il suo campionato e forse anche il suo futuro: “Sono sempre stato a testa a alta e a petto in fuori - dice il tecnico in conferenza stampa - sento di aver fatto il mio lavoro al cento per cento, Sono sempre stato chiaro e netto con tutti e sotto questo punto di vista non devo dire niente a nessuno".

Sarete distratti da radioline e smartphone?

“Non dovrebbe essere un nostro problema, dobbiamo pensare a vincere la partita e non è affatto scontato. Anzi, sarà difficile contro una squadra che giocherà al 100 per cento la sua partita. Dovremo affrontarla al massimo, senza la giusta umiltà e concentrazione rischi di andare incontro a brutte sorprese”.

