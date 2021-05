Juve, quale futuro per Ronaldo? Possibile una trattativa per lo scambio con Pogba

vedi letture

Tra i tanti punti interrogativi sul futuro della Juventus, c’è anche quello legato al destino di Cristiano Ronaldo. Il post enigmatico dell’altro giorno, da leggersi più come autocelebrazione che come dichiarazione d’intenti, non ha di fatto sciolto alcun dubbio. Restano degli scogli, sia alla permanenza che all’addio: Ronaldo ha un “peso” sul bilancio bianconero di circa 29 milioni di euro. Ne guadagna 31 netti all’anno e grazie alla flat tax gode di importanti benefici fiscali grazie al regime italiano. Non è scontato che altri club possano soddisfare queste condizioni. O meglio: l’ultima sicuramente no, sulle prime due c’è comunque da lavorare. D’altro canto, sia lui che la Juve, dopo tre anni molto soddisfacenti a livello di numeri e di crescita del brand, ma non altrettanto in Champions League, hanno una buona dose di dubbi sull’opportunità di proseguire insieme. Secondo Tuttosport, che cita fonti d’oltremanica, tra le società interessate si potrebbe aprire un canale di discussione col Manchester United. Allo United gioca Paul Pogba e potrebbe esservi l’idea di imbastire uno scambio tra i due.