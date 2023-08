Juve, si prosegue a fari spenti col Chelsea per Lukaku-Vlahovic. Intanto Dusan sarà titolare

Chi sarà il centravanti della Juventus 2023/24? Dusan Vlahovic o Romelu Lukaku? Nonostante la frenata del Chelsea, la trattativa per lo scambio tra bomber prosegue a fari spenti per trovare l’intesa sul conguaglio da corrispondere alla Vecchia Signora. A otto giorni dal via della stagione, il nodo non è certamente secondario.

Vlahovic, intanto, ha fatto un pieno di fiducia dopo essere stato osannato dallo Stadium che, al contrario, ha voltato chiaramente le spalle a Romelu. Come finirà? Per il momento il centravanti serbo, apparso in buone condizioni e motivato a dovere nella sgambata con la Next Gen, sarà in campo questa sera a Cesena nell'ultima amichevole pre-campionato contro l'Atalanta.