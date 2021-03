Juve, smentite sul vertice. Riflessioni a 360°, la linea resta quella indicata da Paratici

Nessun vertice in corsa alla Continassa. È quanto filtra dalla Juventus, che smentisce così le indiscrezioni battute in mattinata da Sportmediaset: innegabile che la sconfitta contro il Benevento abbia aperto un periodo di riflessioni sul futuro a 360 gradi, ma la linea della società, soprattutto per quanto riguarda l’immediato, resta quella dettata da Fabio Paratici ieri ai microfoni di Sky. Dalla società bianconera arrivano smentite anche in relazione alla tensione negli spogliatoi dopo la partita, che secondo il quotidiano La Stampa sarebbe sfociata in urla e insulti.