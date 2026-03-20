Juve, Spalletti non risponde sul mercato: "Secondo voi farei bene a parlarne? Mi sento un po' idiota"

Anche se il rinnovo con la Juventus è ormai dietro l’angolo, Luciano Spalletti non vuole parlare di mercato e di futuro. Il tecnico bianconero, alla vigilia della partita con il Sassuolo, risponde così a chi glielo chiede: “Secondo lei io mi faccio del bene a parlare del prossimo anno, del mercato e dei calciatori? Secondo lei? Avendo ancora da firmare il contratto… Mi sento un po’ idiota. Ho detto che c’è tutto il tempo, che se ne riparla da qui a fine campionato. Poi è chiaro che, fra di noi, le partite scorrono, ci sono risposte e cose da valutare. Io mi trovo benissimo con questi ragazzi e mi sembra che loro si trovino con me, mi sembra di stare bene con tutto quello staff completo, con tutte le voci che compongono la Juventus dietro le quinte.

Visto che la prossima settimana c’è più tempo, si potrà parlare anche di questo. Ma chi, al mio posto, parlerebbe di calciatori o di mercato? Lei mi fa una domanda qui, non in ufficio dirigenti. Se vuole ci diamo appuntamento lì e ci si ascolta. Ma io mi devo creare questa difficoltà di andare a parlare? Gli voglio bene ai miei calciatori, e se poi fosse che vado a sostituire qualcuno mi dispiacerà, se sarò l’allenatore della Juventus, perché mi hanno dato il massimo”.

La conferenza stampa di Spalletti.