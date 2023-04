Juve-Sporting CP, le ultime sui bianconeri: Allegri con il tridente. Fuori Fagioli e 3-4-3

Ultimissime di formazione in casa Juventus in vista della sfida di questa sera contro lo Sporting CP in Europa League. Massimiliano Allegri è orientato a schierare una formazione ultra offensiva per l'andata dei quarti di finale, con il 3-4-3 e il tridente formato da Di Maria, Milik e Chiesa.

Fuori Fagioli.

Rispetto alle indiscrezioni della vigilia ci sarà dunque un centrocampista in meno, con Nicolò Fagioli che partirà dunque dalla partita, visto che Locatelli e Rabiot sono intoccabili. Offensive anche le corsie laterali, con Cuadrado a destra e Kostic a sinistra.

Out Alex Sandro.

Nonostante le parole dello stesso Allegri nella conferenza stampa di ieri, non sarà a disposizione Alex Sandro, a causa di un leggero affaticamento muscolare. La linea a tre difensiva sarà dunque composta da Gatti, Bremer e Danilo, con Szczesny tra i pali.

Juventus (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.