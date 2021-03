Juve, Szczesny: "Io nella top-3 mondiale? Le classifiche non mi interessano"

vedi letture

Nel dopo-gara di Juventus-Spezia, il portiere bianconero Wojchiech Szczesny ha analizzato così la sua parata sul rigore di Galabinov ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspettavo un rigore centrale. È stata una parata abbastanza facile".

Quindi studiata?

"Sì".

Hai spesso esortato i tuoi compagni a non mollare.

"Era importante capire l'importanza del momento: sull'uno o sul due a zero il risultato non è sicuro, un gol può cambiare tutto. Era importante non mollare e volevo alzare l'attenzione dei miei compagni".

Cosa vi manca per recuperare alcune certezze?

"Si è visto anche oggi che il secondo tempo è stato di buon livello e il primo sotto ritmo. Per vincere le partite bisogna avere le idee chiare e giocare per novanta minuti, dobbiamo migliorare per portare a casa i risultati":

La Juve di stasera basta per battere il Porto?

"Il risultato di stasera me lo prendo, anche tra sette giorni. C'è sicuramente da migliorare: abbiamo passato un momento non bellissimo, ma ci giochiamo la stagione e come dicevo bisogna capire l'importanza del momento".

Da quando sei alla Juve hai una costanza di rendimento incredibile. Ti metti nella top-3 mondiale?

"Non mi permetto di esprimere un giudizio simile. Sto cercando di fare il mio lavoro per la Juve, le classifiche dei portieri non mi interessano".

Che gruppo c'è quest'anno?

"Questo è un gruppo fantastico. Con l'arrivo del mister abbiamo le idee chiare: come unità del gruppo e come campioni che abbiamo è uno dei gruppi migliori. Siamo convinti che il lavoro del mister sia giusto, c'è una sensazione di crescita: stiamo cercando di farlo con la mentalità dei campioni che siamo".