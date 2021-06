Juve, tre punti da chiarire col Sassuolo per Locatelli. Arsenal e Dortmund alla finestra

La Juventus lavora per Manuel Locatelli, priorità dei bianconeri per rinforzare il centrocampo nel mercato che inizierà ufficialmente l’1 luglio. Proprio la cerimonia di apertura, in programma domani, sarà l’occasione per parlarne col Sassuolo. Come ricorda il Corriere di Torino, sono tre gli argomenti principali. Anzitutto la valutazione, che per i neroverdi è di almeno 40 milioni di euro. Poi la formula, ché il Sassuolo chiede la garanzia di una cessione a titolo definitivo in tempi rapidi (al massimo fine stagione) per aprire a un’ipotesi presto. Infine, la potenziale contropartita: Radu Dragusin rimane il primo nome, ma c’è da capire la valutazione data al giovane difensore. I bianconeri, comunque, hanno dalla loro il sì del giocatore: non poco, considerata la concorrenza internazionale guidata soprattutto da Arsenal e Borussia Dortmund.