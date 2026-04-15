Juventus, a sinistra tutto dipende da Cambiaso: Bernasconi e Spinazzola le idee per sostituirlo

La Juventus potrebbe rifarsi il look sulla sinistra. Già perché, secondo quanto riportato da Tuttosport, Andrea Cambiaso piace in Spagna, in Inghilterra e anche in Italia, con il Milan in prima fila: dovesse partire per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, la Vecchia Signora dovrebbe sostituirlo e in questo momento in cima alla lista delle preferenze dei dirigenti c'è Lorenzo Bernasconi dell'Atalanta, che ha sorpreso i dirigenti bianconeri pure nello scontro diretto di sabato scorso e viene valutato 20 milioni di euro dalla Dea.

L'altro nome buono è quello di Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli che va per i 34 anni e che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i partenopei. A giugno si libererà a parametro zero e il suo obiettivo è cercare di strappare qualcosa in più rispetto a quello che percepisce attualmente, ma soprattutto firmare un accordo che non sia annuale, come invece vuole la politica del presidente Aurelio De Laurentiis con calciatori ormai a fine carriera.

C'è infine un altro fattore che depone a suo favore ed è quello delle liste per le competizioni UEFA. Spinazzola infatti sarebbe un calciatore formato nel vivaio e, anche per questo, riportarlo alla Continassa rappresenterebbe davvero un affare.