TMW Atalanta, tegola Bernasconi: si è lesionato il legamento collaterale mediale del ginocchio

L'Atalanta si è allenata oggi in tarda mattinata e, dopo una seduta nel pomeriggio, partirà per Cagliari, dove giocherà il match valido per la 33^ giornata di Serie A. Come raccolto da TMW, Raffaele Palladino non potrà contare su Lorenzo Bernasconi, che ha riportato una lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale. L'esterno resterà ai box per almeno 3 settimane.

Per quanto riguarda gli altri indisponibili, Isak Hien ha svolto solo parte del lavoro con il resto del gruppo, mentre Francesco Rossi si è allenato individualmente in campo. L'assenza dello svedese sarebbe comunque un duro colpo per la Dea, visto che è un perno della retroguardia nerazzurra. La squadra dovrà subito rialzarsi dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia per opera della Lazio.