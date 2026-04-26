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Lorenzo Bernasconi si è lesionato il collaterale, Palladino: "Perdiamo un giocatore importante"

Lorenzo Bernasconi si è lesionato il collaterale, Palladino: "Perdiamo un giocatore importante"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 16:23Serie A
Giacomo Iacobellis

Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, è stato interpellato anche sul brutto infortunio patito da Lorenzo Bernasconi. Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta sul classe 2003: "Abbiamo perso un giocatore importante per questa stagione e gli auguro di guarire il prima possibile. Sulla fascia ci sono alternative e siamo coperti in quella posizione".

L'infortunio di Bernasconi
Il giovane laterale ha riportato una lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale, ma resterà ai box per almeno 3 settimane.

Rileggi qui tutte le parole di Palladino in conferenza!

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