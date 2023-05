Juventus, Allegri: "Discorso Champions non chiuso. Vlahovic? Bisogna combattere cori razzisti"

Una vittoria per la Champions: la Juventus espugna Bergamo e sale al secondo posto. Un risultato che soddisfa Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, che non nasconde la propria soddisfazione: "Siamo partiti bene, poi quando abbiamo rallentato loro hanno trovato fiducia, si sono alzati e invece di smontare la loro pressione abbiamo perso un po’. Abbiamo difeso bene di squadra, anche grazie a Milik e Di Maria, così come Vlahovic e Chiesa quando sono entrati. Anche Rugani ha fatto un’ottima partita, lui è uno che quando lo chiami si fa sempre trovare pronto”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Discorso chiuso per la Champions?

"Manca ancora tanto, non è un discorso chiuso. Con l'Atalanta sono sempre partite di sofferenza. Inter e Milan hanno alzato la quota Champions, noi abbiamo lo scontro diretto a vantaggio contro Inter e Lazio, con il Milan dobbiamo giocarci ma al momento siamo dietro come scontro diretto".

Come nasce l’idea di Iling titolare?

“Durante la settimana ci ho pensato. Lui salta l’uomo, attacca la profondità e dopo la partita di mercoledì ho pensato potesse essere la sua partita”.

Gli ultimi minuti di Vlahovic sono stati complicati…

“Purtroppo continuano questi cori, bisogna combatterli. Io credo che bisogna ignorare e quando li fanno chi di dovere prenderà gli giusti provvedimenti. Mi sono raccomandato di avere un comportamento corretto perché rischiamo di perdere uomini senza senso. Per lui ha un peso importante questo gol, è arrivato alla Juventus con una carica di responsabilità troppo alta; ora è sereno”.

Questa Juve sta recuperando il gusto di difendere?

“I difensori devono averlo. E’ questione di attenzione, di mettersi bene per l’anticipo. In questo bisogno migliorare, la differenza la fanno le letture, quelle situazioni in cui un difensore deve decidere cosa fare”