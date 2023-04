Juventus, Allegri: "Oggi non siamo stati all'altezza, dobbiamo migliorare nell'approccio"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Sassuolo: "Dobbiamo migliorare, oggi non abbiamo fatto bene per 60 minuti, poi dopo lo schiaffo abbiamo reagito. Potevamo mettere dietro le milanesi di nove e undici punti, così non è stato. Dobbiamo rialzarci, lavorando sugli errori commessi cercando di giocare spezzoni di partita in modo diverso".

La coppa sta influenzando le prestazioni in campionato?

"No, abbiamo giocatori che stanno riprendendo la condizione come Chiesa e Pogba che stasera è entrato meglio, bisogna migliorare nell'approccio alle partite e sui calci d'angolo".

Perché il risveglio così tardivo?

"Meglio la parte finale però Chiesa ha giocato novanta minuti giovedì e stasera non era in grado di partire titolare, Pogba è ancora indietro. Ci sono giocatori che hanno giocato tante partite. Dobbiamo stare zitti e lavorare pare, passare il turno in Europa League e poi pensare al Napoli".

Le lacrime di Fagioli per l'errore?

"Significa che è un ragazzo responsabile, gli errori si fanno tutti. Abbiamo fatto una partita non all'altezza che ci poteva far fare un salto in avanti e invece così non è stato".

Come sta Pogba?

"Sappiamo che è un giocatore forte, ma in questo momento non è nelle condizioni di giocare tutta la partita. L'importante è che il ginocchio sta rispondendo bene, proveremo ad aumentare il minutaggio gradualmente".

Cosa le lascia maggior rammarico?

"Oggi era importante per la classifica, è un salto che va fatto altrimenti non si riesce a essere competitivi. Ci sono partite che la Juventus non deve giocare ma vincere".