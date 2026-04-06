Juventus, ammonito McKennie: era diffidato, salterà la sfida contro l'Atalanta

Brutta tegola per la Juventus e Luciano Spalletti. Weston McKennie è stato ammonito al 26' dopo una brutta entrata e salterà il match contro l'Atalanta di sabato 11 aprile, valido per la 32^ giornata di Serie A. Lo statunitense in stagione ha segnato 9 gol, 5 in Serie A e 4 in Champions League.